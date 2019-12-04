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Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

A ve B grubu hisseleri bakanlığa devredilecek
Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Devir işlemi hisse başına 9,49 lira üstünden yapılacak
Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak. Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

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