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İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak gittiği Ankara'da, Avrupa Birliği'ni, "Bir insan ömrü kadar vakit harcadık" sözleriyle eleştirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin çok uzadığını dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bir insan ömrü kadar vakit harcamıştır" dedi. İmamoğlu sözlerine, "1963'te AB ile imzaladığımız sürecin 57'nci yılındayız. O gün doğan bir insan, şu an benden 8 yaş büyük olurdu" diye devam etti.

"AB'nin doğusundaki en önemli merkez Türkiye'dir"
Toplantıda, ev sahibi Büyükelçi Berger'den sonra sözü alan İmamoğlu, "AB, Türkiye'nin bir parçasıdır. Türkiye de AB'nin bir parçasıdır. AB'nin doğusundaki en önemli merkezin Türkiye olduğunu hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Büyükelçilere, "Türkiye'yi en yakın tanıyan, gören, ülkeleriniz adına ülkemizde görev yapan insanlarsınız" şeklinde hitap eden İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Burada görev yapan her büyükelçinin aslında Türkiye'miz için de fahri elçiler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda göreviniz bittiğinde iyi duygularla bu ülkeden ayrılmanızı isteriz. Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgi ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum."

"Avrupa ile birçok konuda iş birliği yapabiliriz"
Birçok konuda Avrupa'yla iş birliği yapma arzusunu dile getiren İmamoğlu, "Avrupa'nın en önemli, en büyük şehirlerinden birinin İstanbul olduğunun farkındayız. Hatta bir iddiayla şunu söylemek isterim ki; Avrupa'nın doğusunun merkezi İstanbul'dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli buluşmalar planlayabiliriz." dedi.

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