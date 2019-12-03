Galatasaray'dan Feghouli ve Lemina açıklaması

Galatasaray, Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıkladı.

Galatasaray, 4 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipten oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının bulunduğu iletildi.

HER İKİ OYUNCUNUN DA TEDAVİLERİNE BAŞLANDIĞI AÇIKLANDI

MR tetkikleri sonrasında Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar; Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildiği ifade edildi.

Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı duyuruldu.

Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, dönüş sürelerine dair bir bilgi yer almadı.

FALCAO ÖZEL PROGRAM EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştığı belirtildi.

Ayrıca Şener Özbayraklı'nın antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği ve Ryan Babel'in de fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştığı bilgisine yer verildi.