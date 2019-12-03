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ALES sonuçları açıklandı ALES-3 sınavı sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/3) sonuçları açıklandı.

ALES sonuçları açıklandı. 17 Kasım tarihinde  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/3) katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

ÖSYM'nin duyurusuna göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

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ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ALES-3 sınavı bu yılın son ALES sınavıydı. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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