CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret teklifini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 lira olan asgari ücret için teklifini yaptı. Kılıçdaroğu, "Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir." diye konuştu.

'2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu' gündemdeki yerini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında olması gereken asgari ücret önerisini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Asgari ücretlinin hakkını savunacaklar"

-39 yıl sonra asgari ücretle ilgili 3 işçi konfederasyonu bir araya geldi. 6.5 milyon asgari ücretlinin hakkını savunacaklar. Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen işçinin gıda, konut, giyim, ulaşım, kültür gibi ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak ücrete deniliyor.

"Rakam açlık sınırının altında"

-Verdiler 2 bin 20 lira. Açlık sınırı 2 bin 100 küsür lira. Şu anda asgari ücret dedikleri rakam açlık sınırının altında.

"2 bin 600 lira civarı"

-Devletin enflasyonu yüzde 28. Türk-İş'in araştırmasına göre 2 bin 578 lira olsun diyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir.