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Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını yüzde 0,99'a çekti

Yapı Kredi’nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0.99 faizle konut kredisi alabilecek.

Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çeken Yapı Kredi'nin Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Farklı ödeme planları oluşturuluyor

"Tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor." ifadelerini kullanan Serkan Ülgen, "Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz" diye konuştu.

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