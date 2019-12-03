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Bursa'da kendi evini yakan şizofreni hastası kadın: Şeytanı yaktım

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şizofreni tedavisi gören Hafize N., oturduğu evi bir anda ateşe verdi.

Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., bir süredir şizofreni tedavisi görüyordu.

Evi ateşe verip kendini odaya kilitledi 

Genç kadın, bir anda elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi.

Mahalle sakinleri durumu yetkililere iletti 

Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Şeytanı yaktım"

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.

Evde hasar meydana geldi

​Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

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