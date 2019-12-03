Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı: Ersun Yanal'ı ya kovun ya sahip çıkın

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki kötü gidişatı değerlendirirken Ali Koç'a çağrı yaptı. Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal'a ya sahip çıkın ya da kovun.'' dedi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Kruse efendi nargileci oldu çıktı başımıza''

Fenerbahçe'deki kötü gidişatı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe'nin kimyasında problem var. İkinci sınıf kalecisi var. Vasat altı stoperi var. Serdar Aziz Allah'tan forma girdi. Kadro planlaması evlere şenlik. Bekler desen vasat. Orta saha iyi ama 6 numara çok var. Kruse efendi nargileci oldu çıktı başımıza. Maalesef beklenen katkıyı hiçbir zaman veremedi ama takımın en yetenekli oyuncusu. Vedat iyi ama striker değil. Ersun Yanal'ın dağıldığını düşünüyorum. Bir hafta önce 4 6 numarayla çıktı. Bu hafta Tolga'yı kesti. Oyuncuların da kendisine bakması lazım. Deniz Türüç artık oynamamalı. Moses'i mecburen 4 hafta idare edeceksiniz.

''En az iki takviyeye ihtiyacı var''

Transfer döneminde en az iki takviyeye ihtiyacı var. Biri sol bek, bir tanesi de golcü kanat oyuncusu. Transfer döneminde hata yapma şansı yok. Fenerbahçe'nin Tolga Aslan hatası doğrudan Ersun Yanal'ındır. Sadık ile Serdar'dan biri fazlaydı. Geçen sene için anlaşılabilirdi. Adil Rami'nin çürük domates olduğu ortaya çıktı. Gustavo transferinin bonusu deniyor onun için. Öyle bile olsa sene sonu yolları ayrılacak. Zanka'nın yerine de stoper alınmalı. İkinci sınıf kalecisinin performansının yükseltilmesi için kaleci antrenörü alınmalı. Vedat çok iyi ama striker değil. Arkadaki üçlünün çok golcü olması lazım. Oraya golcü alınmalı. Örnek Visca, Sow ve Kuyt gibi. Bunların hepsi çok zor.

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''Bazı adam da zayıf zamanlarda destek ister''

Maçtan sonra Ersun Yanal'ın 'Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider' sözü boşuna söylenmedi. Çok yalnız kaldı. Fatih Terim gibi karaktersen Florya'ya kimsenin gelmesini istemezsin. Sıkıntılar olduğunda da çözersin. Şenol Güneş'sen çalışanların her şeyiyle ilgilenirsin. Gerekirse başkanla kavga edersin. Bazı adam da zayıf zamanlarda destek ister.

''Ersun Yanal'ın yanında durdu''

Aziz Yıldırım, hiç istemedi Ersun Yanal'ı. Aykut Kocaman istifa etmişti. Yüksel Çağlar, 'ben kefilim' dedi. 30 gün beklettiler. Lucescu'ya gittiler. Sonra geldi. Fenerbahçe birinci hafta Konya'ya yenildi. Geldi burada Arsenal'e 3-0 yenildi. Eskişehir'i 1-0 kazandı. Döndü Arsenal'e yenildi. Sonra Avrupa yasağı geldi. Geldi Sivas maçını 5-2 kazandılar. Aziz bey o hafta Samandıra'ya geldi. Ersun Yanal'ın yanında durdu 'hepini kovarım hocayla devam ederim' dedi. Bu desteği verdi o dönem. Ondan sonra takım yükseldi. Nisan ayında şampiyon oldular. Bazen destek olmak lazım.

''Ya kovun ya sahip çıkın''

Ali Koç'a sesleniyorum. Ya bu adamı kovun, bir tane hoca getirin yurt dışından ya da sahip çıkın. Böyle ortada kalmayın. Bu adam da duyuyor. Başkan memnun değil. Etrafındakiler 'kovun' diyor. Savunan da var. Başkan ortada. Adam da başkana bakıyor. Ersun'un bin tane hatası var. Bu bir yöntemdir. Sonuçlarına katlanırsın. Şampiyon olamazsa zaten gider. Şampiyon olsa da gönderebilirsin. On kişi masadalar Türkçe konuşmuyorlar.''