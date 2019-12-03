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Fenerbahçe kupada avantajı kaptı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Fenerbahçe İstanbulspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Deniz Türüç, 16. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada Vedat Muriqi ve 88. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahası Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE 4-0 İSTANBULSPOR

STAT: Ülker

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

FENERBAHÇE: Harun - Isla (Dk. 81 Muhammed), Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Zajc, Deniz (Dk. 78 Moses), Vedat Muriç (Dk. 73 Tolga Ciğerci)

İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 59 Muhammed Enes), Eslem (Dk. 74 Muhsin), Onur, Aldin Cajic, Duhan, Oğuzhan, Allahyar (Dk. 46 Oğuzhan), Papa Diouf

GOLLER: Dk. 15 Deniz, Dk. 16 Ferdi, Dk. 71 Vedat, Dk. 88 Zajc (Fenerbahçe)

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