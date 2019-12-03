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Başkan Erdoğan Londra'da dörtlü zirveye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye gitmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılacağı dörtlü bir zirve gerçekleşiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere 10 Downing Street’teki Başbakanlık binasına geldi. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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