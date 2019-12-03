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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

DEAŞ'lıların ülkelerine iadeleri hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 DEAŞ'lının daha ülkesine iadesinin yapıldığı açıklandı.

"5 alman vatandaşı sınır dışı edildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya vatandaşı 5 DEAŞ'lı ülkelerine sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.

4'ü kadın 6 deaş'lı da gönderilmişti
14 Kasım tarihinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirilmişti.

Toplam 26 Deaş mensubu sınır dışı edildi
Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı. Bugüne kadar 18 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti.

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