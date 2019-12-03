Macron'dan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine ilişkin, "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine ilişkin, "Açıklamalarımın arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. Bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım" açıklamasını yaptı.

Türkiye açıklaması

Macron, "Türkiye konusuna gelecek olursak, bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?' Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Terörle daha etkin mücadele edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Biz çok önemli bir oyuncuyuz"

Trump ise Macron'un sözlerine "Afrika'da varlığınız çok önemliydi. ABD'nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" şeklinde yanıt verdi.

"Çok aşağılayıcı bir ifade"

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un söz konusu açıklamasına ilişkin, "NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa geliyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullanmıştı.