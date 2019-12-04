İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ile BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul’da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'NUN İPTALLERİ

Bandırma-Yenikapı-Bostancı / 07:45 - 10:40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 07:50 - 09:50

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy / 08:30 - 11:05

BUDO İPTALLERİ

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) / 07:00

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) / 10:00