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Harun Tekin: İki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Harun Tekin, iki kulvarda da bu sene kupayı kaldırmak istediklerini ifade ederek, “Bugün de kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Oynamayan oyuncular için eksikleri gidermek ve forma şansı bulmak. Avantajlı bir skor yakaladığımız için teşekkür ederim arkadaşlarıma. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için takımı tebrik ediyorum. Uzun süreden beri oynamıyordum. Bu karşılaşmalar oynamayan oyuncular için çok önemli. Daha önce Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında oynayamadım rahatsızlıktan dolayı. Altay ile güzel bir rekabetimiz var. Bu da bizim kalemize yansıyacak. Ben de formayı özledim” dedi.

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