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DAEŞ'in öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

Anadolu Ajansı

DAEŞ'in öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist Kerkük'te yakalandı.

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlediği baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.

"Askeri amiri" görevinde bulunuyordu
Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

DAEŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.


"Ölüm Üçgeni"
Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DAEŞ'in elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

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