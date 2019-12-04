Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, İstanbulspor maçında 1 gol atıp 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu için ''Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız.'' dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u konuk etti. Seyircisiz oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal maçın ardından mücadeleyi ve futbolcuların performansını yorumladı.

''Erken hasat problem yaratır''

52 saniye içinde bir asist yapıp bir de gol atan Ferdi için konuşan Yanal, "Şundan emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var. Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı.'' dedi.

Muhammet yorumu

''Muhammet bugün girdi, bir asist yaptı. Kadroya girmek için önünde süreç var.'' diyen Yanal, '' Önemli bir oyuncu, yavaş yavaş onları ısıtıp, umarım Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir oyuncusu olacak gelişim sağlatmayı başarırız." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Ferdi, Deniz Türüç'ün attığı gole asist yaparken, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.