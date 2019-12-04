Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya

Fenerbahçeli Deniz Türüç, ''Takım için nasıl faydalı olabilirsem, gerekirse forvette de oynarım. Vedat'ın maşallahı var tabii.'' sözlerine Vedat'tan esprili bir yanıt geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüleri Deniz Türüç ile Vedat Muriç arasında canlı yayında tatlı bir atışma yaşandı.

''Gerekirse forvette de oynarım''

İlk olarak konuşan Deniz Türüç, "Hoca nerede şans verirse, orada oynamaya hazırım. Kanatta, 10 numarada, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok, takım için nasıl faydalı olabilirsem, gerekirse forvette de oynarım. Vedat'ın maşallahı var tabii. Şaka bir yana, ben hazırım." ifadelerini kullandı.

''Deniz'e başka kapıya diyorum"

Deniz Türüç'ün "Gerekirse forvet de oynarım" sözlerine takılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, "Burada rencide etmeyeyim arkadaşı. Deniz'e başka kapıya diyorum" cevabını verdi.

''Oynasaydım, sakatlık riskim artacaktı''

"Mutluyum, oynamadığım ve maç eksiğim olduğu için hocamdan şans bekledim.'' diyen Vedat şu ifadeleri kullandı;

''60-65 dakika planlamıştık ama gol atmayı bekledim. İnşallah cuma günü de bu performansla 3 puanı alacağız. Malatya maçında oynamamamın sebeplerinden biri buydu. Oynasaydım, sakatlık riskim artacaktı ve 8 hafta sahalardan uzak kalacaktım. Çok fazla ağrı hissetmedim bugün, her gün daha iyiyim."

''Eşime çok teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum''

"MR'da 5 hafta hiçbir şey yapamaz dediler, 21. gün takımla idmana çıktım. Planlanandan 14 gün erken çıktım. Doktor 5 hafta demişti, onlara da teşekkürler. Gece gündüz tedaviyle yetiştirmeye çalıştılar. Bir erkeğin evde huzuru, yemeği iyi olunca gerisi geliyor. Eşime çok teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum.