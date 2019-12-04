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Kütahya hava durumu kar başladı saatlik hava durumu nasıl

KÜTAHYA hava durumu için meteoroloji saatlik raporları yayınladı. Kütahya 'da bugün yer yer etkili olacak kar yağışı bekleniyor. Bugün Kütahya'da kar yağışı gece 00.03'te başlayacak. Sulu kar sabah saatlerinden sonra yerini etkili kar yağışına çevirecek. İşte Kütahya için saatlik hava durumu tahmini.

KÜTAHYA hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Kütahya'ya kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Kütahya'da kar yağışı yarın yani 5 Aralık Perşembe günü etkisi kaybetmesi bekleniyor. Peki 5 Aralık Perşembe Kütahya da okullar tatil olur mu gözler Kütahya Valiliği tatil haberinde. 

Bugün yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Bugün Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara’nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği bekleniyor. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir.

Üç büyük ilimizde beklenilen hava durumları ise;

Ankara’da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de; havanın Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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