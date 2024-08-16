BIST 9.879
DOLAR 33,69
EURO 37,06
ALTIN 2.689,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Abone ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe, genç oyuncusu Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, genç oyuncusu Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiraladı
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Gergin anlar, yumruklar havada uçuştu
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Gergin anlar, yumruklar havada uçuştu
Hastanede vahşet! Tecavüze uğrayan doktor öldürüldü: Ameliyatlar iptal edildi
Hastanede vahşet! Tecavüze uğrayan doktor öldürüldü: Ameliyatlar iptal edildi