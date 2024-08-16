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CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi

CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi

Gazeteci Nedim Şener, Türkiye yerine Katar İstihbarat Başkanı'nın CIA'den üstün işbirliği ödülü almasına hayıflanan CHP istanbul Milletvekili Namık Tan'a tepki gösterdi. Şener, "Tamam Namık bey, S400 ve Mavi Vatan gibi konularda yaptığınız açıklamalar nedeniyle CIA bundan sonra ödülü size verecektir" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, olay açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Mavi Vatan'a masal diyen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı" sözlerini eleştiren Tan, yine tartışmalı bir bir açıklamaya imza attı.

"Biz Abbas'ı ağırlarken"

Hamas'ın olmadığı Katar'daki müzakerelerde Türkiye'nin olmamasına tepki gösteren Namık Tan, "Biz Abbas’ı ağırlarken, Katar istihbarat başkanı, Türkiye olarak tamamen devre dışı kaldığımız Hamas rehine müzakerelerini birlikte yürüttüğü CIA başkanından üstün işbirliği ödülünü alıyor. Ne acı değil mi? Türkiye Filistin meselesinde hiç bu kadar aciz kalmamıştı" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener, Türkiye yerine ödülün Katar'a gitmesine tepki gösteren Tan'ı eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Emekli bir büyükelçinin, siyaset uğruna ülkesini bu kadar hafife alması anlaşılır gibi değil. CIA’nın ödül vermesi değil vermemesinin daha değerli olduğunu anlamamış. Belli ki kendisi için önemli. Tamam Namık bey, S400 ve Mavi Vatan gibi konularda yaptığınız açıklamalar nedeniyle CIA bundan sonra ödülü size verecektir" diye yazdı. 

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