Demet Akalın'dan kiracı isyanı: Adam çöktü evime

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından evinde düşük ücretlerle oturan kiracısından yana dert yandı. Akalın, isyanını; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık" şeklindeki ifadelerle dile getirdi.Abone ol
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 52 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımında kiracısının düşük ücretlerle evinde oturmasına isyan etti.
Şarkıcı, X hesabından yayımladığı gönderide; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş. Adam çöktü evime!" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki evine gelen su faturasına isyan edip; "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerini kullanmıştı.