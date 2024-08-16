Pakistan'da 3 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi

Pakistan'da bu yıl ilk defa 3 kişide M çiçeği virüsü (mpox) tespit edildiği bildirildi.

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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde sağlık yetkilileri, bir Körfez ülkesinden gelen 3 kişiye M çiçeği virüsü teşhisi koyulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sacid Şah, yaptığı açıklamada, bu kişilerde viral enfeksiyonun hafif semptomlarının görüldüğünü ancak bulaşmayı önlemek için temaslı takibin gerçekleştirildiğini belirtti. Şah, numunelerin teyit için Ulusal Sağlık Enstitülerine gönderildiğini söyledi.

Pakistan'da Nisan 2023'ten bu yana biri ölümle sonuçlanan 11 mpox vakası bildirilmişti.