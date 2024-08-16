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Rusya, Ukrayna'nın başlattığı Kursk operasyonunun arasındaki ülkeyi açıkladı

Rusya, Ukrayna'nın başlattığı Kursk operasyonunun arasındaki ülkeyi açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kursk bölgesine operasyonunun, Batı ile birlikte planlandığını belirterek "ABD yönetiminin, Kiev'in Kursk'ta işlediği suçlara karışmadığı yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor." dedi.

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Rus "İzvestiya" gazetesine röportaj veren Patruşev, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığını, silah ve askeri eğitmen gönderdiğini hatırlatan Patruşev, "Kursk bölgesindeki operasyon da NATO ve Batı istihbaratının katılımıyla planlandı." diye konuştu.

ABD'nin Kursk ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Patruşev, "ABD yönetiminin, Kiev'in Kursk'ta işlediği suçlara karışmadığı yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor. ABD her zaman bir şey söyler ve başka bir şey yapar. Amerikalıların desteği olmasaydı Kiev, Rus toprağına girme riskini almazdı." değerlendirmesini yaptı.

Patruşev, "ABD'nin Ukrayna'yı askeri projeye dönüştürdüğünü" söyleyerek "Ukrayna halkı, Amerikan çıkarları uğruna acı çekiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

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