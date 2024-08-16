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M Çiçeği virüsü salgını sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
M Çiçeği virüsü salgını sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama

M Çiçeği virüsü vakaları haberleri sonrasında, uluslararası öğrencileri ağırlayan üniversiteler açıklama yapmaya başladı.  Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

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Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz." ifadelerine yer verildi.

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