Garanti BBVA'ya "1000'den Fazla Çalışanlı En İyi İletişim Merkezi" ödülü

Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, "The Global Top Ranking Performance Awards"ta "1000'den Fazla Çalışanlı En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, iletişim merkezi organizasyonlarından Contact Center World tarafından düzenlenen "The Global Top Ranking Performance Awards"ta "1000'den Fazla Çalışanlı En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde birinci oldu.

19'uncu kez gerçekleştirilen Contact Center World ödüllerinde 80 ülkeden 2 binden fazla başvuru değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bankanın en yoğun iletişim kanalı olan Müşteri İletişim Merkezini yeni ürün ve hizmetlerle sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Kezik, müşterilerine sundukları hızlı, yenilikçi ve ilk temasta çözüm odaklı servislerini sürekli iyileştirirken, yeni teknolojiler ışığında servislerine yenilerini eklediklerini vurguladı.

Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim çözümleriyle yılda 67 milyondan fazla müşteriye kesintisiz deneyim sunduklarına dikkati çeken Kezik, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hayata geçirdiğimiz 'Dijital Parola' ile müşterilerimizin hizmet almak istedikleri noktaya anında ve kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bu yıl da Sesli Yanıt Sistemi (IVR) geliştirmesiyle müşterimizin taleplerini daha doğru ve hızlı anlayan bir IVR yolculuğu yaratmaya odaklanarak, yapay zeka kullanımıyla kişiselleştirilmiş, ihtiyaca yönelik ve çok daha hızlı hizmet vererek müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanacağız. Bu çalışmalarımızın uluslararası düzeydeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından ödüle layık görülmesi bizi hem çok mutlu hem de motive ediyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımın da katkısıyla tüm kanallarımızda müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ederken ürün portföyümüzdeki değişikliklerle yarattığımız katma değeri artırmayı hedefliyoruz."