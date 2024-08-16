BIST 9.976
DOLAR 33,68
EURO 37,06
ALTIN 2.666,94
HABER /  GÜNCEL

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'destek' mesajı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'destek' mesajı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya platformu X üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

İnce'nin açıklaması şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir. 13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!

ÖNCEKİ HABERLER
M Çiçeği virüsü salgını sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama
M Çiçeği virüsü salgını sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama
Kanada'da Filistin destekçilerine kampüsteki kampı dağıtması için süre verildi
Kanada'da Filistin destekçilerine kampüsteki kampı dağıtması için süre verildi
Arda Turan'dan 'Berkay' itirafı! 'En yanlış olduğum konu' diyerek anlattı
Arda Turan'dan 'Berkay' itirafı! 'En yanlış olduğum konu' diyerek anlattı
Garanti BBVA'ya "1000'den Fazla Çalışanlı En İyi İletişim Merkezi" ödülü
Garanti BBVA'ya "1000'den Fazla Çalışanlı En İyi İletişim Merkezi" ödülü
Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
AFAD Başkanı'ndan Olası İstanbul depremi açıklaması
AFAD Başkanı'ndan Olası İstanbul depremi açıklaması
Marmara Depremi'nin 25. yılı! Bakan Kurum'dan vatandaşa 'kentsel dönüşüm seferberliği' çağrısı
Marmara Depremi'nin 25. yılı! Bakan Kurum'dan vatandaşa 'kentsel dönüşüm seferberliği' çağrısı
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sahipsiz köpek tarafından ısırılan İrlandalı turist İBB'ye dava açtı
Sahipsiz köpek tarafından ısırılan İrlandalı turist İBB'ye dava açtı
Rusya, Ukrayna'nın başlattığı Kursk operasyonunun arasındaki ülkeyi açıkladı
Rusya, Ukrayna'nın başlattığı Kursk operasyonunun arasındaki ülkeyi açıkladı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten maymun çiçeği virüsüyle ilgili çağrı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten maymun çiçeği virüsüyle ilgili çağrı
Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar
Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar