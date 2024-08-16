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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."

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