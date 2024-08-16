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Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi

Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın manipülasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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