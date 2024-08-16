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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum." dedi.

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CHP lideri Özel, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesinin usul tartışmaları sırasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. Bu duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Yaşanan durumun Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktığını kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"Meclis İdari Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, öyle gördük. Sayın Gülüstan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken; maalesef."

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