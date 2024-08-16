Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyatlarındaki artışları ortaya koyan haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz 2024'te konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. İstanbul ve İzmir'de endeks gerilerken Ankara'da konut satış fiyatları yüzde 0,6 yükseldi.

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Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,3 oranında azalış gösterdi.

2024 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Ankara’da ise önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış gösterdi.