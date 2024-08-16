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Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzurum'da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler S.K, C.B. ve İ.I. ise serbest bırakıldı.

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