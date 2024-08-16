Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi

Ankara Valiliği, pazartesiden itibaren il genelinde sıcaklıkların artacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Ankara Valiliği, önümüzdeki hafta boyunca başkent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dair bir uyarı yayımladı. Vatandaşları sıcak havalara karşı dikkatli olmaya davet eden Valilik, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için kritik saat aralıklarına dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine dayanarak yapılan açıklamada, Ankara'da pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 29 ile 37 derece arasında seyredeceği ve bu durumun hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Özellikle yaz mevsiminin en sıcak saatleri olarak bilinen 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Valilik açıklamasında, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir," ifadeleri kullanılarak, başkentte yaşayanların sıcak çarpması ve diğer sıcaklık kaynaklı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmaları istendi.