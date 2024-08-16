Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!

Bursa'da bulunan bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında hidroklorik asit kutusu yere döküldü. Yere dökülen kimyasal, suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu.
Reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayıldı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı. Fabrikadaki işçiler hemen tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Zehirlenen işçiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri fabrikadaki gaz buharını tahliye ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.