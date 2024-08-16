BIST 9.873
DOLAR 33,70
EURO 37,06
ALTIN 2.685,88
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

ÖNCEKİ HABERLER
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Ankara Valiliği'nden uyarı! Tarih verildi
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
Kimyasal sızıntı: 11 kişi hastanelik oldu!
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
TFF'den flaş karar: Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
CIA, ödülü Türkiye yerine Katar'a verdi CHP'li Namık Tan'dan olay sözler Nedim Şener tepki gösterdi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi
Üniversiteli gencin eğitimini devam ettirebilmek için böbreğini satışa çıkardığı iddia edildi! DMM'den açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TBMM Genel Kurulundaki arbedeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe, genç oyuncusu Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, genç oyuncusu Çağrı Fedai'yi sezon sonuna kadar kiraladı
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Gergin anlar, yumruklar havada uçuştu
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı! Gergin anlar, yumruklar havada uçuştu
Hastanede vahşet! Tecavüze uğrayan doktor öldürüldü: Ameliyatlar iptal edildi
Hastanede vahşet! Tecavüze uğrayan doktor öldürüldü: Ameliyatlar iptal edildi
Demet Akalın'dan kiracı isyanı: Adam çöktü evime
Demet Akalın'dan kiracı isyanı: Adam çöktü evime