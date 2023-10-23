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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sevk edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sevk edildi

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.

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İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İsveç ile Türkiye'nin 1 yılı aşkın süredir zaman zaman ara verilen müzakerelere zaman zaman erteleniyordu. Terörle mücadelede Türkiye'nin talepleriyle ilgili iki ülke arasında derin görüş ayrılıkları mevcut. 

Onay vermeyen iki ülke

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO’ya girme başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka tam üye olarak katılımına 30 ülkeden sadece Türkiye ve Macaristan henüz meclis onayını vermedi.

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