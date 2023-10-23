Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Kasım ara tatil semineri online yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ara tatilinde yüz yüze yapılması planlanan öğretmen seminerlerinin online yapılacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışma Dönemi yazısında yer alan bilgiye göre öğretmen ve diğer idarecilerin katılımıyla görev yapılan okullarda yüz yüze seminer yapılmasına karar verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seminerlerin sadece Kasım ayına mahsus olmak üzere online yapılacağını açıkladı. Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da Nisan ara tatili kesinlikle yüzsüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.”