BIST 7.781
DOLAR 28,05
EURO 29,82
ALTIN 1.781,93
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Kasım ara tatil semineri online yapılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Kasım ara tatil semineri online yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ara tatilinde yüz yüze yapılması planlanan öğretmen seminerlerinin online yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışma Dönemi yazısında yer alan bilgiye göre öğretmen ve diğer idarecilerin katılımıyla görev yapılan okullarda yüz yüze seminer yapılmasına karar verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seminerlerin sadece Kasım ayına mahsus olmak üzere online yapılacağını açıkladı.  Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da Nisan ara tatili kesinlikle yüzsüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.”

ÖNCEKİ HABERLER
"Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
"Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
Yüzlerce Celtic taraftarı tribünde Filistin bayrağı açtı
Yüzlerce Celtic taraftarı tribünde Filistin bayrağı açtı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete çağrı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete çağrı
Yaşlı adamın akıllara durgunluk veren ölümü! Kestane toplamak için ağaca çıktı....
Yaşlı adamın akıllara durgunluk veren ölümü! Kestane toplamak için ağaca çıktı....
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Apartman toplantısında silah ve bıçaklar konuştu: 4 yaralı
Apartman toplantısında silah ve bıçaklar konuştu: 4 yaralı
Yemeksepeti ve Storytel, Nutuk'u dinleme erişimini herkese açıyor
Yemeksepeti ve Storytel, Nutuk'u dinleme erişimini herkese açıyor
Ticari gayrimenkul yatırımcısında yavaşlama yok!
Ticari gayrimenkul yatırımcısında yavaşlama yok!
Tüp fiyatlarına zam geldi! Mutfak tüpünün fiyatı 591 liraya yükseldi
Tüp fiyatlarına zam geldi! Mutfak tüpünün fiyatı 591 liraya yükseldi
Giresun'da 'Fakirin değil, zenginin yanındayım' diyen muhtar adayına ceza
Giresun'da 'Fakirin değil, zenginin yanındayım' diyen muhtar adayına ceza
Ersin Tatar'dan Gazze açıklaması İsrail'i o terör örgütüne benzetti
Ersin Tatar'dan Gazze açıklaması İsrail'i o terör örgütüne benzetti