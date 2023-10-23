Apartman toplantısında silah ve bıçaklar konuştu: 4 yaralı

Kastamonu’da apartman toplantısında meydana gelen ve 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Yaralılardan 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 1 yaralının ise tedavisi halen devam ediyor.

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Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde hafta sonu bir kafede düzenlenen apartman yönetim toplantısında aidat meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada N.K. ve A.K. silahla, baba S.K. ve oğlu S.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken silahla yaralanan N.K.’nin tedavisi ise halen devam ediyor. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında baba S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.