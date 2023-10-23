"Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen 51. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Konferansı'nda "Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

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AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Vietnam Haber Ajansı (VNA) Genel Müdürü Vu Viet Trang, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın genel müdürü Mohammed Jalal Al Rayssi ve Xinhua haber ajansının Yapay Zeka Direktörü Wang Zhonghao konuşmacı olarak katıldı.

Özhan, panelde yaptığı konuşmada, doğru ve güvenilir bilgi sağlamanın her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, "Bilginin hızla yayıldığı bir dönemde, haber ajansları kritik bir öneme sahip" diyerek, insanların haber ajanslarına olan güvenine işaret etti.

Yanlış bilgi ve yalan haberlerin yayılmasının, kapsamlı sonuçlara neden olabileceğine dikkati çeken Özhan, son iki haftadır saldırılara maruz kalan Gazze'den örnek verdi.

Gazze'ye hava harekatı başlamadan hemen önce "40 bebeğin kafasının kesildiği" iddiasıyla servis edilen yalan haberlerin tüm dünyada manşet olduğunu hatırlatan Özhan, ancak sahadaki gazetecilerin İsrail ordusu ile görüştüğünde, bu haberlere dair herhangi bir kanıt olmadığını öğrendiklerini aktardı.

Özhan, "Ancak bu hikayeleri sorgusuz sualsiz yayınlayan uluslararası haber ajanslarını ve haber kanallarını görebiliyorsunuz." ifadesini kullanarak, bu gibi yanlış haberlerin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Panelde, haber ajanslarının bilgiye erişimde karşılaştığı zorlukların inceleneceğini ve stratejilerinin ele alınacağını kaydeden Özhan, ayrıca dezenformasyonla mücadelede yardımcı olunabilecek çözümler hakkında bilgi paylaşımında bulunulacağını bildirdi.

Modern dünya, sahte haberleri beraberinde getiriyor

VNA Genel Müdürü Vu panelde konuşmacı olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yalan haberlerin sosyal medya aracılığıyla hızla yayıldığını söyledi. Vu, bunun spekülasyonları da beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Vu, Kovid-19 salgını döneminde sosyal medya üzerinden yüzde 80'in üzerinde yanlış bilgi paylaşıldığını kaydederek, yalan haberlerin, modern dünyanın bir sonucu olduğunu aktardı.

Habercilerin teknolojik gelişmelere adapte olmasının önemi

WAM'ın genel müdürü Rayssi de gelişen teknolojinin medya okuryazarlığı alanına yansıdığını belirterek, teknolojinin iyi yanları olduğu gibi daha fazla dezenformasyona da yol açtığına değindi.

Dezenformasyonla mücadelede teknoloji kullanımının önemini vurgulayan Rayssi, bugün yapay zeka sayesinde sadece metin değil fotoğraf gibi görsel materyallerin de üretilebildiğini, habercilerin söz konusu teknolojik gelişmelere adapte olmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Rayssi, medya alanında yapay zekanın, habercilerin yerini alacağı söylentilerini anımsatarak, "Bence yapay zeka bizim yerimizi almayacak. Daha önce yapamadığımız birçok şeyi yapabilmemize yardımcı olacak." diye konuştu.

Dezenformasyonla mücadelede yapay zeka

Xinhua haber ajansından Wang da yapay zeka gibi teknolojilerin haberlerin geleceğini ve haber ajanslarının yapısını şekillendirdiğini belirterek, teknolojik gelişmeleri takip etmenin basın sektörü için önemine değindi.

Dezenformasyonun ve hızla gelişen yapay zekanın oluşturduğu tehditlere ilişkin konuşan Wang, bunlarla mücadele etmek için teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Wang, yapay zekanın kolayca aldatıcı metin, fotoğraf ve video üretebildiğine dikkati çekerek, dezenformasyonu ayırt etmenin ve güvenilir içerik üretmenin haber ajanslarının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Xinhua haber ajansı çalışanlarının yapay zeka teknolojisini, dezenformasyonu tespit etmek ve doğrulamak için kullandığını vurgulayan Wang, bu teknolojinin haber çeşitliliğini artırmada da etkili olduğunu dile getirdi.