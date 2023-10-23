8 yaşındaki çocuğa yurtta dayak iddiası

Gaziantep'te, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan 8 yaşındaki Umut'un, arkadaşının bir hareketine güldüğü için bakıcı tarafından dövüldüğü iddia edildi. Kusma ve burun kanaması şikayetleriyle hastaneye kaldırılan çocuğun kafasında kırık ve kafa içerisinde kanama tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezi'nde, bir çocuğun bakıcı tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

18 Ekim'de meydana gelen olayda iddiaya göre; yurtta kalan 8 yaşındaki Umut K., arkadaşının hareketine güldüğü için bakıcı M.S. tarafından şiddetli şekilde dövüldü.

Olay sonrası başına darbe alan 8 yaşındaki çocuk, kusma ve burunda kanama şikayetleriyle önce üniversite hastanesine kaldırıldı, daha sonrasında ise özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede muayene edilen çocuğun kafasında kırık ve kafa içerisinde kanama olduğu tespit edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören küçük Umut K., gözlem altında tutulurken gözlerindeki morluk ve alın kısmında şişlik ise dikkat çekti.

Oğlunun yurtta bakıcı tarafından darp edildiğini iddia eden anne T.D. şöyle konuştu:

"Oğlum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyor, 18 Ekim günü üniversite hastanesine kaldırılıyor. Sonrasında durumu kötü diye özel hastaneye sevk ediliyor. Olay bilgisi bana 2 gün sonra söyleniyor. Geldiğimde oğlum yoğun bakımdaydı. Kafasında kırık ve kafa içerisinde kanaması olmuş. Yüzünde morluklar ve şişlik vardı. O yüzden yüzü tanınmayacak haldeydi. Oğlum güldüğü için bakıcısı tarafından öldüresiye darp edilmiş."

Bakıcı tarafından dövüldüğünü iddia eden 8 yaşındaki Umut K. ise "Arkadaşımın bir hareketine güldüğüm için bakıcı gelip beni darp etti. Birkaç kez havaya kaldırıp yere vurdu. Sonrasında midem bulandı, kustum, burnum kanadı. Sonrasında da beni hastaneye kaldırdılar." diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, savcılığa konunun araştırılmasına yönelik suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.