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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusunun cezası onandı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusunun cezası onandı

İstinaf mahkemesi, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 21 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

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İstinaf mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 21 yıl hapis cezasını onadı.

İstinafın kararında şu ifadeler yer aldı:
"Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir."

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