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Binyamin Netenyahu'ya şok! 3 bakan istifaya hazırlanıyor kulisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Binyamin Netenyahu'ya şok! 3 bakan istifaya hazırlanıyor kulisi

İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi için baskı yapmak amacıyla 3 bakanın istifa etmeyi düşündüğü yönünde haberler yer aldı.

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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre en az 3 İsrailli bakan, Netanyahu'yu 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye zorlamak için istifa etmeyi düşünüyor.

Adı açıklanmayan bir bakan, "Geldiğimiz durum inanılmaz ve onun (Netanyahu) devam etmesine kesinlikle izin verilmemeli." dedi.

Bakan, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarının sorumluluğunu üstlenmemekte ısrar ettiğini ancak kendisini bekleyen öfke dalgasına karşı direnebileceği düşüncesinde olanların az olduğunu belirtti.

Bakanın yanı sıra Netanyahu'ya yakın isimlerin görüşlerine de yer verilen haberde bir kişi şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan'ın savaşın ortasında bunun kendi sorumluluğunda olduğunu açıklaması neden gerekli? Bu dönemde böyle bir şeye gerek yok. Aksine, bu türden bir ilan, güvenlik, strateji ve belki de genel ahlaki düzeyde zararlı olabilir."

İstifa etme niyeti yok

Netanyahu'ya yakın isim savaşın ortasında "Başbakan'ın istifa etme gibi bir niyeti bulunmadığını, bu konunun gündemde olmadığını" kaydetti.

Haberde ayrıca siyasi kaynakların, Netanyahu'nun suçunu kabul etmeyeceğini çünkü bunun, onun karakterinin bir parçası olmadığını belirterek, "Görev süresi boyunca hiçbir şey için özür dilemedi ve şimdi de özür dilemesi pek mümkün görünmüyor." dediği aktarıldı.

Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesi, bugün yayımlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı.

Gazetenin bir başka haberinde de İsrail'de yapılan bir ankete yer verilmiş; katılımcıların yüzde 66'sının 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istediği belirtilmişti.

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