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İstanbullulara korkutan uyarı: Böyle devam ederse kentin yarısı virüse yakalanacak

İSTANBUL son günlerde koronavirüste alarm veriyor. Uzmanlardan bu duruma yönelik korkutan açıklama geldi. Belirtilene göre durum böyle devam ederse kış sonu İstanbul'un yarısı koronavirüse yakalanacak.

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Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yüzde 40’ı bilindiği üzere İstanbul’da bulunuyor. Megakentte yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8’lerden yüzde 20’lere kadar yükseldi. Uzmanlara göre eğer yayılım bu şekilde devam ederse kış sonuna kadar 16 milyon nüfuslu İstanbul’un yarısına yakını bu virüse yakalanacak.

Şehirde henüz vakaların zirveye ulaşmadığı, virüs yükünün çok olduğu ve bu sebeplerden ötürü kışa uygun yeni bazı kısıtlamaların getirilmesi gerektiği savunuldu. Artan vakalara sebep ise kapalı mekanlarda buluşmalar gösterildi.

Cadde, meyden ve kafelerde kurallar unutuluyor

Filyasyon çalışmalarında, toplu alanlarda uyulması gerekilen kuralların ihlal edildiği gözlendi. İstanbulluların maske kullanımına dikkat ettiği ancak cadde, meydan, pazar yerleri, lokanta-kafe vb. yerlerde fiziki mesafe kuralına pek uymadığı gözlendi.

Kadın hastalar bu nedenden arttı

Ayrıca ev toplantıları, memleketinden dönenlere yapılan ‘hoş geldin’ ziyaretleri de vakaların artmasında önemli bir rol oynadı. Özellikle son dönemlerde kadın hasta sayısında bir hayli artış yaşandı. Kadınların sık sık birbirlerine gitmesi, komşu ziyaretinde bulunması, altın günü, doğum günü, mevlit gibi etkinlikler düzenlemesi hastalığın bulaşma hızını artırdı.

Öte yandan birkaç gündür İstanbul’da incelemeler yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlarda bulunan insan sayısının nasıl azaltılması gerektiği üzerinde durdu. Kamuda kademeli mesai uygulamasının toplu taşımadaki yoğunluğu bir miktar azalttı. Ama özel sektörde henüz aynı uygulamaya geçilmemesi yoğunluğun devam etmesine sebep oldu.

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