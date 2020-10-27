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HABER /  DÜNYA

Belçika'da Covid-19 pozitif çıkan doktorların 'çalışmaya devamı' istendi

BELÇİKA'da koronavirüs vakalarının ve hastanedeki hasta sayısının artmasıyla doktorlardan istenen dikkat çekti. Ülkenin sağlık yetkilisi koronavirüse yakalanan ancak semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini istedi.

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Şehirdeki 10 hastane, koronavirüs testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti. Liege'de doktorların yaklaşık yüzde 25'inin koronavirüse yakalandıkları için çalışmadıkları bildiriliyor.

BBC'ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

3 kişiden 1'i pozitif: Doktor Philippe Devos bununla birlikte, dokotorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti. Liege'de koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor.

Sıkı tedbirler uygulanıyor

Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatları ertelemeye başladı. Belçika'da koronavirüs salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı. Tüm dükkanların da 22:00'de kapandığı ülkede halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Belçika Sağlık Bakanı: Yetkililer kontrolü kaybetti

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ülkenin 'enfeksiyon tsunamisine' yakın olduğu uyarısında bulundu, "Yetkililer kontrolü kaybetti" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Pazartesi günü ülkelere, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması çağrısı yapmış, Avrupa'da salgınla mücadele için ülke çapında kısıtlamalar gerekebileceğini açıklamıştı.

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