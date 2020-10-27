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İBB Sözcüsü Ongun: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs verilerini istedik, vermediler

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs salgınıyla ilgili verileri istediklerini ancak bakanlığın vermediğini söyledi.

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Halk TV'de Şirin Payzın’ın sunduğu 'Sözüm Var' programına katılan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığını söyledi.

Ongun, bakanlıktan hastaların verilerini istediklerini, bakanlığın da bunu vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığı ile İBB arasında bir protokol imzalandı. Bakanlık bizden 8 milyon İstanbul kartlının verisini istedi. 'Ben bunu hasta verisiyle karşılaştıracağım. Eğer biri toplu taşıma kullandıysa para cezası keseceğim' dedi. Biz de dedik ki zaten; 'Otobüse bindi ve bulaştıracak. Hasta verilerini bize verin, verilerle karşılaştıralım, turnikeye kartı okuttuğu gibi iptal edelim, otobüse almayalım.' Ama onlar verileri vermek istemediler. Bizim belediyede 800’den fazla kişi evde karantinada. Ama herkes bunu yapmıyor ki.

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