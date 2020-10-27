BIST 1.144
DOLAR 8,11
EURO 9,60
ALTIN 497,02
HABER /  SPOR

Demba Ba'dan Fransız gazeteciye yanıt: Parisliler güvende olacak

Yarın akşam PSG'yi konuk edecek Medipol Başakşehir'in santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında RB Liepzig'e yenilen Başakşehir,  gruptaki ikinci maçına PSG karşısında çıkacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ekim Çarşamba günü 20.55'te başlayacak. Maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

''Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar''
Medipol Başakşehir’de oynayan Senegalli golcü Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” yorumu yaptı.

Fransız takımını yarı finalden etmişti
Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Sarıgül, İsmail Saymaz'a gündemi hareketlendiren açıklamalar yaptı
Müzedeki 404 eser kayıp 42’si ise sahte! Skandal Sayıştay’ın raporlarıyla ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ’29 Ekim’ genelgesi: Müsaade edilmeyecek
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı! Erdoğan imzaladı
Erdoğan'dan Hatay'daki saldırıyla ilgili mesaj: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
Vali Rahmi Doğan açıkladı! Teröristler paramotorla gelmiş
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Senatosu Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett'ı onayladı
Erol Bulut'tan Trabzonspor maçını kazandıran devre arası konuşması
Sergen Yalçın: Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlüğünü yapıyorum
ABD'de seçime 7 gün kaldı! Anketlerde Biden Trump'ın 8 puan önünde gidiyor
İzmir'den bir acı haber daha! Astsubay kocanın yaptığı katliamda Gizem de yaşamın yitirdi
Melikşah çocukları kaç tane ölen çocuğu kimdir? Melikşah dönemi
Yorumlar