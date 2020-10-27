Demba Ba'dan Fransız gazeteciye yanıt: Parisliler güvende olacak

Yarın akşam PSG'yi konuk edecek Medipol Başakşehir'in santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında RB Liepzig'e yenilen Başakşehir, gruptaki ikinci maçına PSG karşısında çıkacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ekim Çarşamba günü 20.55'te başlayacak. Maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

''Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar''

Medipol Başakşehir’de oynayan Senegalli golcü Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” yorumu yaptı.

Fransız takımını yarı finalden etmişti

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.