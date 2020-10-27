Denizlispor'dan hakem isyanı: Penaltı olduğunu herkes görüyor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından hakemleri eleştirerek, bir pozisyonun penaltı olduğunu ve Video Hakem Uygulamasına (VAR) gidilmesine rağmen verilmediğini belirterek, "Bariz penaltı olduğunu herkes görüyor" dedi.

Abone ol

Süper Lig’in 6. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayan Denizlispor 3-2 mağlup geldi. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, maçı izleyenlerin bir emek hırsızlığı olduğu göreceğini söyledi.

Başkan Çetin, “Sizlerin de seyrettiği gibi burada Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. Bunu izleyen olursa, izlendiği zaman bunun bariz penaltı olduğunu herkes görüyor, gördü de. Bütün yorumlarda bu şekilde şu anda gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu yazık yani bu emekler Anadolu kulüplerinde yukarıdakiler gibi olmuyor. Burada gerçekten çok emek emek tırnaklarla bir yere geliniyor. Bundan dolayı bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani gerçekten bu emek öyle kolay kazanılmıyor, bu emeğin karşılığı da bu değildi. Maalesef Anadolu kulüplerinin kaderi bu, Allah’a havale ediyoruz, hayırlısı olsun” diye konuştu.

“6 tane sakatla izledi bugün Denizlispor’u Türkiye”

Denizlispor Başkanı Çetin, “İtiraz da yapsanız, sonuçta burada insanlara karşı bir emek kaybı var şu anda, bunlar kolay değil insanın içi acıyor gerçekten. Yani biz bunun daha çok hafiflerinde penaltı bizim aleyhimize verildiği dönemler oldu ve biz sesimizi çıkarmadık. Ama bu barizdi, gerçekten emeğin harcanması onun söyleyecek çok fazla bir şey yok. Allah’a havale ettik. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Denizlispor izleriz. Mustafa’nın ilk dakikalarda bir sakatlığı var. Kasığında bir yırtık var muhtemelen 1 ay yok Mustafa, 3 tane daha sakatımız vardı ve 1 tanede Covid-19 durumu pozitif çıktı. Bir gün sonra ise test sonucu negatif çıktı. Ancak bakanlığın sisteminden değiştirme şansımız olmadığı için o futbolcu kardeşimizi de oynatamadık. Yani 6 tane sakatla izledi bugün Denizlispor’u Türkiye ama öyleyken iyi bir mücadele verdiklerini düşünüyorum” diye konuştu.

“Kucak dolusu hakkı da yenince insanın hakikaten ağrına gidiyor, yazıktır”

Başkan Çetin, “Öyle kolay olmuyor bu işler izleyince kamuoyu daha iyi anlayacak. Yazıktır bu çocuklara da çok emek veriyor. Anadolu takımları hele sadece bizim için söylemiyorum. Tırnak tırnak bir yere gelmeye çalışıyoruz. Sokak sokak gezip bir şeyler toparlayıp bu futbolcu kardeşlerimizin hakkını ödemeye çalışıyoruz. Böyle bir sefer de kucak dolusu hakkı da yenince insanın hakikaten ağrına gidiyor, yazıktır” ifadelerini kullandı.