Rize'de kendisi için yaptığı türbe gibi mezarı seyrediyor yağmur sistemi yapmış

Vefat ettiğinde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini anlatan İsmail Delibaş, “Annem, babam, kardeşim ve eşimi kaybettim. Ben hala yaşıyorum. Dünya işi böyledir. Bu mezarı yaptırdığım zaman ‘ölüme her zaman hazır olalım, ne zaman gelir, belli olmaz’ dedim. " dedi.