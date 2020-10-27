Rize'de kendisi için yaptığı türbe gibi mezarı seyrediyor yağmur sistemi yapmış
RİZE'de İsmail Delibaş'ın (86), en ince ayrıntısına kadar düşünüp kendisi için yaptığı mezar dikkat çekti.
İlçenin Duygulu köyü Cami Mahallesi'nde oturan emekli inşaat ustası İsmail Delibaş, 31 yıl önce kendi mezarını yaptırmaya karar verdi. Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren Delibaş, mezar taşını da hazırladı.
111
Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, ‘ruhuna Fatiha’ yazan Delibaş, türbe mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş’ı defnetti.
211
Yürüme zorluğu çeken Delibaş, evinin balkonundan türbe mezarı seyrediyor.
311
Vefat ettiğinde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini anlatan İsmail Delibaş, “Annem, babam, kardeşim ve eşimi kaybettim. Ben hala yaşıyorum. Dünya işi böyledir. Bu mezarı yaptırdığım zaman ‘ölüme her zaman hazır olalım, ne zaman gelir, belli olmaz’ dedim. " dedi.
411