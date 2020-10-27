Elif Buse Doğan evli mi eşi kimdir? Elif Buse Doğan şarkıları

Elif Buse Doğan, bugün Alişan ve Demet Akalaın'ın konuğu olacak. StarTV'de ekrana gelen Demet ve Alişan'la programına katılacak olan Elif Buse Doğan için izleyiciler de internette araştırma yapıyor. Peki Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

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Elif Buse Doğan için izleyicilerin araştırması başladı. Bugün Star'da canlı olarak ekrana gelen Demet ve Alişan'la programına konuk olacak. İzleyiciler ise Elif Buse Doğan hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

1993 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Aile kökeni Sivas’a dayanmaktadır.2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.

İlköğretimine devam ederken, Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu (2002-2004). 2008 yılında mezun olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korosunda 2004-2008 yılları arasında solist ve korist olarak yer aldı.

Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piano enstrumanlarını seçerek devam etti. Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adına birçok festivale ve konsere katıldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarın’da yarı zamanlı(lise) keman ve armoni eğitimi aldı. 2008 yılında Kocaeli Oda Orkestra’sında keman icracısı olarak 2 yıl yer aldı ve birçok konsere katıldı.

2010 yılında, Bizim KOCAELİ Gazetesinin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlemiş olduğu Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde Türk Halk müziği dalında 1. oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ‘Ses Eğitimi Türk Halk Müziği’ bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı 1.likle bitiren Doğan, Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Şu an doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları bölümünde devam etmektedir. Lisans döneminde Prof. Erol PARLAK ve Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN başta olmak üzere birçok değerli hocadan üslup, tavır ve yorum dersleri aldı. 2014 yılında açılan Aysun Gültekin’le Ustalık Sınıfı’nda yer aldı. TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla birçok konsere katıldı. Bu dönemde şan dersleri vermeye başlayan Elif Buse Doğan, okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2012-2013 yılları arasında Zafer GÜNDOĞDU’nun hazırlayıp sunduğu TRT Müzik kanalında her hafta canlı olarak yayınlanan ‘Can-ı Gönül’ adlı programda yer aldı. Yine bu zaman içerisinde birçok özel kanalda, radyoda, konserlerde ve festivallerde türkülerini icra etti.

2013 yılında “Azerbaycan Ordu Günü” etkinliklerinde Bakü-Yeşil tiyatro sahnesinde solist olarak yer aldı.

2014 yılında Ardahan Valiliği öncülüğünde hazırlanan ‘Ardahan Türküleri’ adlı albüm projesinde yer aldı.

Karagöz Sanat Evi ve Assocıatıon Drom Kuruluşlarınca 24 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlenen Geleneksel Türk Müziği Atölyelerinden ‘Ses Atölyesinin’ eğitimcisi oldu. Makamsal müzik üzerine eğitim almaya gelen Fransız müzisyenlere Türk Halk Müziği’ni ve Türk kültürünü aktarmaya çalıştı.

Şubat 2015 de TRT MÜZİK'te başlayan “Sıra Sende Türkiye” isimli yarışma programına katıldı ve 3.lükle tamamladı.

“Bİ HABER” isimli ilk albüm çalışmasını Mart 2015 de, ‘GEL SEVDUĞUM’ isimli ilk single çalışmasını Mart 2016 da KÜP İÇİNDE NİŞASTA isimli 2.single çalışmasını Ağustos 2016’da yayınlayan Doğan, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu konserleri, solo konserleri ve TV programlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

TRT MÜZİK ’de her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

‘’ELİF ZAMANI’’ isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkardı ve Kral Fm’ de 13 hafta boyunca canlı yayınlanan ‘ELİF ZAMANI’ isimli türkü istek programını hazırlayıp sundu.

‘’TELLİ TURNAM’’ isimli 3. single çalışmasını 12 Nisan 2019 ‘da ‘’BİR NEFES GİBİ’’ isimli 4. single çalışmasını 18 Ekim 2019’da, 5. single çalışması "YAŞ" ı 28 Şubat 2020'de çıkaran Doğan, her pazar akşamı saat 21.00’de yayınlanan ‘NEFESTEN SESE’ isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp sunmaktadır