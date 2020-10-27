Mete Yarar'dan Hatay'da terör saldırısı açıklaması ilk kez oldu

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dün akşam Hatay'da etkisiz hale getirilen teröristlerin sınırdan paramotor kullanarak geçmesinin bir ilk olduğunu ifade etti. Yarar, ayrıca "Paramotoru tespit etmek de zordur, istihbarat müthiş bir iş yapmış" dedi.

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Yarar, teröristlerin yöntemlerini yabancı istihbaratın yardımıyla öğrendiklerini ifade ederek "Ben ilk defa paramotorla sınırı geçen, tespit edilebilen bir örnek gördüm. Çünkü paramotoru tespit etmek de zordur. Siluet çok fazla yoktur. Terör örgütü başka istihbaratlar tarafından destekleniyor. Terör örgütü SİHA'lar karşısından çaresiz kalınca başka tarzlar başka istihbarat örgütlerince eğitiliyor. Bunlardan en önemlileri hendekler, barikatlar ve bütün sınır hattımızda gerçekleşen uzun tüneller. Yine DAEŞ'ten öğrendikleri özellikle küçük dronelerın üzerinden havan mermisi atmaları ile ilgili teknik. Ama Türkiye'ye sızmakla ilgili örnek ilk defa. Emniyet birimleri nokta olarak kaç olduklarını tespit etmişler. hangi vasıtayla geldiklerini tespit etmişler. Ve hiç peşlerini bırakmadan dördünü de almışlar. Son kalan iki kişiydi bunlar" dedi.

İstihbarat müthiş bir iş yapmış

Sahanın zorluğuna da dikkat çeken Yarar "Hatay istihbaratı müthiş bir iş yapmış. Amanoslara sızılan bir yerde ki çok ağaçlık, çok yer var; bir yerde operasyon yapmak, bir yerden bir yere gitmek o kadar zor ki. Böyle bir alanda sahayı çok iyi gözlemlemiş olmaları çok büyük bir başarı. Çünkü grup da büyük değil" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dün akşam Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Bir terörist kendisini patlatırken, diğer terörist ise kovalamacanın ardından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İskenderun'a paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları üzerinden geldiği belirtildi.

Paramotor nedir?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir.