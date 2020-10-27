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Denizlispor Beşiktaş maçında çit çekip loca yaptılar

Denizlispor, Beşiktaş maçında stadın üst kısımlarına çit çekerek loca yaptı. Denizlispor bu hafta loca bilet satışından en çok kazanan ikinci takım oldu.

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Beşiktaş kötü gidişata Yukatel Denizlispor deplasmanında son verdi. Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü maçta rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar 3 hafta sonra galip geldi.

Denizli'de oynanan karşılaşmada tribünde ise çok enteresan görüntüler vardı. Atatürk Stadı’ndaki maç, izleyenler için de bir hayli şaşırtıcı oldu. Ev sahibi kulüp, normal tribünleri loca şeklinde bölerek ayırdı ve bu bölümlere taraftar aldı.

Localara seyirci alındı
TFF, geçtiğimiz günlerde localara, kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınabileceğini açıklamıştı. Normalde 150 seyirci kapasiteli 15 locası olan ve bunun ancak yarısı kadar seyirci alabilen Denizlispor, daha fazla taraftar geliri elde etmek için tribünlerin bir bölümünü geçici olarak locaya çevirdi.

Çit çekerek loca yaptılar
Denizlispor, stadın üst kısımlarına çit çekerek loca yaptı. Bu durum büyük tartışmalara sebep oldu. Denizlispor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı bu çalışmanın fotoğrafları da ortaya çıkarken sosyal medyada bu durum diğer takım taraftarlarınca tepki çekti. Denizlispor bu hafta loca bilet satışından en çok kazanan ikinci takım oldu.

İşte objektiflere yansıyan o anlar...

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